На армяно-грузинской границе зарегистрировано землетрясение

Сейсмологической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении 16 февраля в пределах 13:36 часов (в 09:36 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,5 в пограничной зоне Грузия-Армения (10 км к северо-востоку от села Бавра). Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 3 балла. На территории РА землетрясение не ощущалось.