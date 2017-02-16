Лесные пожары в Новой Зеландии приблизились к городу Крайстчерч
По меньшей мере уже 11 домов, расположенных в пригороде, уничтожены огнем, по всему городу распространился дым, стоит запах гари.
Ранее в Крайстчерч и соседнем округе Селуин было объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Два пожара в холмах Порт Хиллс, расположенных к югу от города Крайстчерч, вспыхнули в понедельник, сейчас огнем охвачена территория в 1800 гектаров.
В тушении огня участвуют более 130 пожарных, 14 вертолетов и три самолета. На борьбу с огнем были направлены военные. Во вторник один военный пилот погиб в результате крушения вертолета при тушении пожара.
Сотни жителей города, чьи дома еще не были эвакуированы, самостоятельно покинули опасный район.