Лесные пожары в Новой Зеландии приблизились к городу Крайстчерч

Жители около 400 домов в новозеландском городе Крайстчерч эвакуированы из-за бушующих в этом районе лесных пожаров. Сообщается, что огонь уже приблизился к окраинам города.

По меньшей мере уже 11 домов, расположенных в пригороде, уничтожены огнем, по всему городу распространился дым, стоит запах гари.

Ранее в Крайстчерч и соседнем округе Селуин было объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Два пожара в холмах Порт Хиллс, расположенных к югу от города Крайстчерч, вспыхнули в понедельник, сейчас огнем охвачена территория в 1800 гектаров.

В тушении огня участвуют более 130 пожарных, 14 вертолетов и три самолета. На борьбу с огнем были направлены военные. Во вторник один военный пилот погиб в результате крушения вертолета при тушении пожара.

Сотни жителей города, чьи дома еще не были эвакуированы, самостоятельно покинули опасный район.