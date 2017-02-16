Во время очистки дороги от снега бульдозер скатился в ущелье: погиб военнослужащий

В пятом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту ДТП, ставшей причиной гибели военнослужащего-контрактника.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По предварительным данным, 15 февраля, в пределах 15:00, во время расчистки дороги, ведущей к боевой позиции N-ской воинской части Министерства обороны Армении, принадлежащий воинской части бульдозер T-170 скатился в ущелье, в результате чего находившиеся в машине военнослужащие-контрактники – Гарегин Минасян, Армен Пухан и Вруйр Нерсисян – получили телесные повреждения. По дороге в гегаркуникский гарнизонный военный госпиталь Минобороны РА военнослужащий Гарегин Минасян скончался.

В тот же день военнослужащие А. Пухан и В. Нерсисян были переведены в Центральный клинический военный госпиталь Минобороны Армении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 377 Уголовного кодекса РА. Ведется предварительное следствие.