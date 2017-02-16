Россияне высказались против продажи дешевого газа Белоруссии

Большинство россиян считают Белоруссию дружественным государством, однако против продажи Минску энергоресурсов по заниженным ценам. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, который публикует в четверг, 16 февраля, ТАСС.

Против предоставления скидок на нефть и газ даже в обмен на поддержку со стороны Минска высказались 56 процентов респондентов, противоположного мнения придерживаются 38 процентов.

Непосредственно против продажи Белоруссии энергоресурсов по цене ниже рыночной 60 процентов опрошенных, согласны на такой шаг 32 процента. В то же время, как отметили во ВЦИОМ, владея информацией о задолженности Минска перед Газпромом, доля противников продажи нефти и газа по заниженным ценам вырастала до 69 процентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, подавляющее большинство — 78 процентов — граждан высказались за введение визового режима с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран. Только 16 процентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.