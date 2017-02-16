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THR: Мелу Гибсону предложили снять продолжение "Отряда самоубийц"


Голливудская киностудия Warner Brosers предложила актеру, режиссеру и продюсеру Мелу Гибсону снять продолжение фантастического боевика "Отряд самоубийц" (Suicide Squad). Об этом сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter.

Согласно его сведениям, стороны находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.

Кассовые сборы "Отряда самоубийц" режиссера Дэвида Эйра в мире превысили $745 млн при бюджете $175 млн. Картина, в которой снимались такие звезды Голливуда, как Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и Виола Дэвис, повествует о злодеях, каждый из которых обладает уникальными навыками. Власти дают им шанс искупить вину, но не предупреждает заранее, что задание практически невыполнимо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.






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