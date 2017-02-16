Греко-римские борцы начали сборы в Ереване

Национальная сборная Армении по греко-римской борьбе начала учебно-тренировочные сборы в Олимпийской детско-юношеской спортивной школе борьбы им. Норайра Мушегяна.

По сообщению «Арменпресс», в ереванском учебно-тренировочных сборах принимают участие 24 спортсмена – все из взрослой сборной. Борцы уже начали подготовку к чемпионату Европы.

В первой тренировке не участвовали Максим Манукян – из-за простуды, и вице-чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мигран Арутюнян, который поправляется после операции.

Сборы завершатся 1 марта.