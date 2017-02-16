В Малайзии арестовали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама

Власти Малайзии арестовали третьего подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агенство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, арестован 26-летний гражданин Малайзии, который, предположительно, является возлюбленным задержанной ранее еще одной подозреваемой с индонезийским паспортом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мужчину арестовали в четверг утром в городе Ампан в штате Селангор.