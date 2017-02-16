Ованнес Габузян отпраздновал свою четвертую победу в розыгрыше “Кубка Фирдуса”

В проходящем в Иране розыгрыше “Кубка Фирдуса” состоялись встречи 4-го тура.

По сообщению «Арменпресс», в 4-м туре армянский шахматист Ованнес Габузян отпраздновал свою четвертую победу подряд. Его соперником был международный мастер Логман Гулиев из Азербайджана. Этот тур стал победным и для Грайра Симоняна, который достиг преимущества над представителем Ирана Арманом Шахзаманом.

Из 4-х возможных Ованнес Габузян заработал 4 балла и находится в лидирующей позиции. Грайр Симонян зарегистрировал в своем активе 3,5 балла, занимая второе место.