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Более одного миллиарда драмов было выделено на решение приоритетных задач в областях Армении


Правительство Армении выделило более одного миллиарда драмов на скорейшее решение первоочередных задач в областях РА. По сообщению «Арменпресс», министр территориального управления и развития РА Давид Локян отметил, что сумма предоставлена из резервного фонда.

Эти средства будут направлены на реализацию капитальных и социальных программ по строительству школ, дошкольных учреждений, жилья, дорог, теплообеспечение, орошение и другие сферы. В итоге будут решены жизненно важные социальные задачи”, - заявил Локян.  



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