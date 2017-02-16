Более одного миллиарда драмов было выделено на решение приоритетных задач в областях Армении

Правительство Армении выделило более одного миллиарда драмов на скорейшее решение первоочередных задач в областях РА. По сообщению «Арменпресс», министр территориального управления и развития РА Давид Локян отметил, что сумма предоставлена из резервного фонда.

“Эти средства будут направлены на реализацию капитальных и социальных программ по строительству школ, дошкольных учреждений, жилья, дорог, теплообеспечение, орошение и другие сферы. В итоге будут решены жизненно важные социальные задачи”, - заявил Локян.