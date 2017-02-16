Гидрометслужба пояснила возможность возникновения в Ереване весенних паводков

Изучение всех научных материалов показывает, что мощный снежных покров еще не является достаточным основанием для неизбежности весенних паводков. Для повышения уровня воды в реках необходимо совпадение нескольких факторов - резкого повышения температуры воздуха и сопровождающих его теплых дождей.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, водосбор рек Армении смешанный, причем роль тех или иных источников водосбора в различных бассейнах может меняться. Режиму полноты речного потока присущи следующие фазы:

весенние паводки,

дождевые паводки,

осеннее и зимнее маловодие.

Основной фазой для рек Армении, включая Раздан и Гетар, являются весенние паводки, которые проявляются, в основном, достаточно выраженно. Источники полноводия – подземные воды, талые воды, дожди. Если в период таяния снегов в горах наблюдается резкое повышение температуры воздуха с сопровождающими его теплыми дождями, то полноводие развивается особенно бурно, с повышением уровня воды в реках. Такое полноводие длится 2-3 дня.

В основном, периоды полноводия в реках Армении падают на март-апрель, а в бассейне Аракса и на май. Своевременный прогноз подобных ситуаций позволяет избежать особо опасных последствий.

В данный момент невозможно спрогнозировать, буддет ли резкий подъем уровня воды в Раздане и Гетаре, обычно, подобные прогнозы делаются за 5-6 дней до добытия, когда четко бывает ясна картина течений теплого воздуха и дождей.

Например, в марте 2004 года приток теплого воздуха и обилие дождей привели к наводнениям в русле Раздана, хотя и в этот год в горах было очень мало снега.

Бывает и наоборот. В феврале 2012 года на всей территории республики был мощный, стабильный снежный покров, в горах он достигал 60-100 см, в городах Раздан и Джермук - 103-127 см, в Ереване - 35-40 см, однако, поскольку температура воздуха повышалась плавно, не было даже заметного повышения уровня воды в реках.

МЧС Армении сообщает, что в марте 2017 года служба воздействия на метеоусловия и атмосферные явления предусмотрела составить прогноз паводков и представить его ведомствам Армении и местным властям, СМИ. В случае возникновения угроз, сведения будут распространены за 4-5 дней до этого, в виде прогнозов.