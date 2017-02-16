В Йосемитском национальном парке в Калифорнии запечатлели необычный феномен, получивший название "огнепад": лучи солнца так освещают водопад Лошадиный Хвост в скале Эль-Капитан, что он становится похожим на поток лавы, сообщает CBS.

Шанс наблюдать за этим явлением выпадает посетителям парка ежегодно в последние две недели февраля. Когда лучи закатного солнца падают на поток воды, он на какое-то время становится ярко-оранжевым,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.