Снегоуборочными работами в Ереване ответственные лица довольны, а результатами - нет

Проводимой в Ереване работой по уборке снега ответственные лица довольны, а вот результатами – нет. По сообщению «Арменпресс», начальник Управления коммунального хозяйства мэрии Еревана Грайр Антонян отметил, что год был не только снежным, но и неблагоприятным в плане температуры воздуха.

“В этом году в ходе уборки снега, по сравнению с прошлым годом, было потрачено вдвое больше соли и песка”, - заявил Антонян, добавив, что сразу после начала снегопада были начаты снегоуборочные работы.

“В этом году в городе Ереван не было непроходимых или закрытых в результате снегопада дорог. Снегоуборочные работы проводятся в дневные часы, однако в вечерние часы, из-за понижения температуры воздуха, на данных территориях вновь образуются корки льда”, - добавил он.