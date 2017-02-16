Директор Образовательных программ фонда «Луйс» посетил Национальный исследовательский университет обороны

16 февраля сего года в рамках сформировавшегося эффективного сотрудничества между Министерством обороны РА и фондом «Луйс» исполнительный директор Образовательных программ фонда «Луйс» Жаклин Караасланян посетила Национальный исследовательский университет обороны (НИУО). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный исследовательский университет обороны МО РА.

Гостью принял Начальник НИУО, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян. Он подчеркнул важность деятельности фонда «Луйс», отметив, что стипендиаты Фонда учатся в ведущих учебных заведениях мира и применяют в различных областях свои знания и умение, в интересах парирования вызовов и решения проблем, стоящих перед Арменией. Он отметил, что молодые ученые-аналитики НИУО, которые повышают свою профессиональную квалификацию в ведущих мировых исследовательских центрах и университетах, следят за программами, осуществляемыми фондом «Луйс», и 25 января сего года приняли также участие в «Конкурсе идей», проходящем в Министерстве обороны в рамках сотрудничества между Министерством обороны и фондом «Луйс». Затем профессор Котанджян представил Жаклин Караасланян процесс создания НУИО, его миссию, цели и основные задачи. Целью уникального в регионе по своему характеру исследовательского университета является повышение эффективности оборонно-безопасностной системы Армении посредством конвергенции исследовательской и образовательной деятельности. В ряду задач, стоящих перед университетом, выделяются исследования в областях динамики региональной безопасности, кибербезопасности, информационно-коммуникационных технологий, стратегических игр, а также управления диджитализированными киберресурсами. На базе этих изысканий военно-политическому руководству Армении представляются соответствующие аналитические записки и предложения, тем самым способствуя расширению политико-безопасн остных знаний военно-политического руководства страны. В процессе своей деятельности НИУО при участии ведущих экспертов и высокопоставленных должностных лиц ООН, НАТО и ОДКБ организовал ряд стратегических политических форумов и конференций, тем самым способствуя трансформации Армении в уникальную и важную платформу на Южном Кавказе для налаживания конструктивного диалога между различными геополитическими полюсами, политическими и профессиональными кругами, «мозговыми» и силовыми центрами. Исполнительный директор образовательных программ фонда «Луйс» Жаклин Караасланян, впечатленная встречей в НИУО и осуществляемыми здесь программами, выразила удовлетворение итогами своего ознакомительного визита и подчеркнула, что надеется на дальнейшее сотрудничество между фондом «Луйс» и НИУО.