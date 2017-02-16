Иммигранты планируют не выйти на работу в четверг в ряде крупных американских городов в рамках акции "День без иммигрантов", сообщает агентство AP.

Участники акции своими действиями хотят продемонстрировать, насколько важную роль играют иммигранты в экономике США, а также выразить недовольство иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Ожидается, что акции пройдут по всей стране, в том числе в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго и Нью-Йорке.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В свою очередь Трамп пообещал продолжить юридическую борьбу.