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Пропорциональный список блока АНК-ДПА возглавит Левон Тер-Петросян


Пропорциональный список блока партий АНК-ДПА возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Как передает «Арменпресс», об этом 16-го февраля  в беседе с журналистами сказал руководитель фракции АНК в НС Армении Левон Зурабян.

 «Вторым в пропорциональном списке блока партий АНК-ДПА стоит председатель ДПА Степан Демирчян, третий – я, четвертая – Зоя Тадевосян, пятый – Арам Манукян, затем Гагик Джангирян, Ваагн Хачатрян, Лида Меликян, Гагик Мартиросян, Степан Минасян»,- сказал руководитель фракции АНК в НС Армении Левон Зурабян.

Он представил также следуюших 12 кадидатов списка. Всего  в списках блока названы имена 141 кандидатов, причем 133 из них представлены и в рейтинговых списках.



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