В Армении будут реализованы 17 инвестиционных программ в области культуры: будет построен музей Саят-Нова

Министерство культуры Армении представило 17 инвестиционных программ, большинство из которых уже реализуются, и в течение ближайших 1-2 месяцев их реализация будет завершена.

Об этом, по сообщению «Арменпресс», в ходе беседы с журналистами после заседания правительства РА заявил министр культуры РА Армен Амирян.

“К этим 17 программам каждый месяц добавляются новые идеи, программы, в частности, буквально накануне был принят проект решения Министерства культуры, согласно которому, в блжайшем будущем будет построен музей Саят-Нова”, - отметил он.

Министр подчеркнул, что не думает, что предвыборный этап повлияет на инвестиции, поскольку существует аппарат, есть люди, которые работают.

“Большинство инвестиционных программ – это сотрудничество с частным сектором, а частные предприниматели заинтересованы в скорейшей реализации программ. Сложно назвать общую сууму инвестиций, поскольку касательно некоторых программ пока не произведены расчеты, начальные программы оцениваются в сумму более 3 млн долларов”, - сообщил Армен Амирян.