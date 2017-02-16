В Ереване предотвращена попытка самоубийства молодой девушки

Служба спасателей 16-го февраля получила сигнал о том, что в парке имени Туманяна в Ереване была предотвращена попытка самоубийства молодой девушки. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, она пыталась вскрыть вены. На место выехала оперативная группа с психологом.

Выяснилось, что И.Х., 1996 г.р., находилась в стрессовой ситуации и попыталась совершить самоубийство. Ей была оказана психологическая помощь.