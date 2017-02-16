Правительство Армении объявит новый конкурс на печатание паспортов и идентификационных карт

Правительство Армении объявит новый конкурс на печатание биометрических паспортов и идентификационных карт. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении. Министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян сказал, что истек срок прежнего договора с польской компанией PWPW – еще 31-го декабря 2016 года.

«Новая компания будет избрана путем переговоров, на основании лучшего предложения»,- сказал министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян.