Правительство Армении объявит новый конкурс на печатание паспортов и идентификационных карт
Правительство Армении объявит новый конкурс на печатание биометрических паспортов и идентификационных карт. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении. Министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян сказал, что истек срок прежнего договора с польской компанией PWPW – еще 31-го декабря 2016 года.
«Новая компания будет избрана путем переговоров, на основании лучшего предложения»,- сказал министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян.
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