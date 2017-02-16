Министры представят премьер-министру Армении Карену Карапетяну отчеты о проделанной работе

Премьер-министр Армении Карен Карапетян встретится в эту собботу с руководителями ведомств, чтобы обсудить осуществление предложенных программ.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян утвердил повестку субботней встречи. «Во-первых, исполнение программ правительства Армении, затем – исполнение данных поручений, третье – инвестиционные программы, затем – оповещение общественности и, наконец, реформы и изменения по отраслям, о которых мы уже говорили и договаривались. Каждый должен исполнять обговоренные программы, - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.