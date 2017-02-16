Дипломаты из КНДР пытались убедить Ким Чен Нама добровольно вернуться на родину

Дипломаты из КНДР пытались убедить Ким Чен Нама - брата лидера КНДР - добровольно вернуться на родину. Как сообщил радио "Свободная Азия" (RFA) информированный северокорейский источник, в последний раз они связывались с Ким Чен Намом незадолго до его гибели.

"Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал министерству государственной безопасности вернуть своего старшего брата на родину. Соответствующие инструкции получил и МИД, сотрудники которого попытались уговорить Ким Чен Нама добровольно и без лишнего шума приехать в Пхеньян", - отмечает радиостанция.

По данным источника, последняя встреча с дипломатами состоялась 20 января в Макао, где постоянно проживал Ким Чен Нам, который тогда "обещал обдумать" их предложение. Еще ранее, в Лаосе, сотрудники МИД КНДР якобы передали ему личное письмо от Ким Чен Ына с просьбой вернуться на родину,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Радиостанция утверждает, что "лидер КНДР, видимо, был обеспокоен возможностью того, что брат, опасаясь за свою жизнь, может попросить убежище в США или Южной Корее, и поэтому в итоге распорядился ликвидировать родственника".