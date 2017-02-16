Посол Мкртчян встретился с председателями комиссий Сеймаса Литвы
Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян 15 февраля встретился с председателем Комиссии по сельскохозяйственным вопросам Сеймаса Литвы (парламент) Андреюсом Станчикасом. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу ряда вопросов, касающихся сферы, а также расширения дальнейшего сотрудничества.
Стороны высоко оценили взаимодействие на уровне замминистров сельского хозяйства обеих стран в прошлом году.
Были достигнуты договоренности о привлечении в состав делегаций в ходе дальнейших взаимных визитов представителей частного сектора сферы сельского хозяйства.
Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества на парламентском уровне.
В тот же день посол Мкртчян встретился с председателем Комиссии по труду и социальным вопросам Сеймаса Литвы Альгирдасом Сисасом.
Собеседники затронули ряд вопросов, касающихся сферы, подчеркнув необходимость обмена опытом.
Посол представил Альгирдасу Сисасу процесс реализации реформ в Армении, а также приоритеты внешней политики страны.