Госкомитет по туризму РА создал рабочую группу по реализации инвестиционных туристических программ

Государственный комитет по туризму РА создал рабочую группу по реализации инвестиционных туристических программ, в которую вошли представители министерств экономического развития и инвестиций, культуры, Госкомитета по градостроительству при правительстве РА, Центробанка РА, фонда “Центр стратегических инициатив”, а также Фонда развития Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиций РА.

В ходе первой встречи председатель Государственного комитета по туризму РА Зармине Зейтунцян представила пакет туристических программ. Были обсуждены вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности программы и вероятного экономического результата.

В ходе встречи было принято решение отобрать пять наиболее привлекательных и реалистичных программ, представить их на рассмотрение соответствующих ведомств, после чего составить инвестиционную программу.

По предложению Зармине Зейтунцян, встречи будут носить продолжительный характер.

Одной из целей создания рабочей группы по реализации инвестиционных туристических программ является обсуждение и приложение максимума усилий для того, чтобы сделать отобранные реалистичные предложения более доступными для потенциальных инвесторов.