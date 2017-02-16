В аппарате правительства Армении создается отдел по подготовке воинского призыва вместо Управления военно-экономических и призывных программ. Проект этого решения был утвержден на заседании правительства Армении. Как передает «Арменпресс», министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян сказал, что данное решение является целесообразным в организационных целях.

«Считается целесообразным создание отдела по подготовке воинского призыва в аппарате правительства Армении вместо Управления военно-экономических и призывных программ в Министерстве экономического развития и инвестиций Армении», - сказал министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян. По его словам, новому отделу поручается разработка государственной политики по подготовке военного призыва.

Как сказал министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян, с учетом улучшения призывных мероприятий в последние годы в связи с созданием органом по организации воинского призыва, а также исходя из необходимости усовершенствования указанных процессов, было решено вести более активную деятельность со стоеоны всех компетентных органов, включая Главное военное управление администрации президента Армении.

Для координации и поддержки указанной деятельности, а также для разработки государственной политики по подготовке воинского призыва, предлагается создать в аппарате правительства Армении отдел по подготовке воинского призыва в составе 5 членов.