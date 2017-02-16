Армяно-российский инвестиционный фонд будет способствовать росту экспорта совместной продукции на рынки третьих стран

Идея создания Армяно-российского инвестиционного фонда возникла, исходя из логики способствования совместным программам Армении и РФ, экспорту армянских товаров в РФ, а также росту экспорта совместной продукции на рынки третьих стран. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.

По его словам, в рамках официального визита в РФ премьер-министра Армении Карена Карапетяна предложение прозвучало с армянской стороны, затем последовало обсуждение на различных уровнях, после чего сформировался консенсус.

«Основная направленность Армяно-российского инвестиционного фонда – осуществление интеграционных программ. Это программы, которые позволят сформировать кооперацию между промышленными отраслями обеих стран. Определенная продукция из РФ, после доработки в Армении, может стать товаром и поступить на реализацию в третьи страны; кроме того, будут созданы совместные предприятия. Все эти программы будут способствовать развитию экономики обеих стран, созданию дополнительной продукции, повышению качества и объемов производства»,- сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.

По его словам, армянская сторона разработала подходы, принципы и механизмы действия этого предприятия. Эти предложения были представлены российской стороне, сейчас они маходятся в стадии обсуждения в соответствующих ведомствах РФ.

Замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян выразил надежду на то, что фонд будет сформирован в течение нескольких месяцев, а до конца года будет профинансирована первая программа.