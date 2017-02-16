WSJ: сотрудники разведслужб США утаивают от Трампа секретные данные

Сотрудники американских разведывательных служб не предоставляют президенту США Дональду Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются за их сохранность. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газетыThe Wall Street Journal.

"По сведениям бывших и действующих официальных лиц, осведомленных о ситуации, представители разведслужб США скрывают от президента Трампа важные разведданные, они обеспокоены возможностью того, что эти сведения станут достоянием общественности или будут похищены", - говорится в материале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает издание, одной из причин недоверия спецслужб к Трампу стал скандал, который в понедельник привел к отставке помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. ГазетаThe Washington Post на прошлой неделе сообщила, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа. Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.







