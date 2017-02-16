Артиллеристы ЮВО учатся уничтожать условного противника в горах Армении

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, начался лагерный сбор с военнослужащими артиллерийских подразделений.

Учения начались с подъема по тревоге и совершения 100 км марша в сложных метеорологических условиях на высокогорный полигон «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,всборах артиллеристов принимают участие более 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика», минометы «Поднос», системы залпового огня «Град», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».

Подготовка российских артиллеристов по уничтожению условного противника в полевых условиях, проводится на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.