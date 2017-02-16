Трое граждан госпитализированы вследствие утечки угарного газа

В отделении полиции Ани было получено сообщение о том, что с диагнозом “отравление угарным газом” госпитализированы трое граждан.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, выехавшая на место происшествия оперативная группа установила, что отравление произошло в результате утечки газа из установленной на кухне газовой колонки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.