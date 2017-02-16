Правительство РА упразднило состоящую из одного работника госкомпанию

Правительство Армении приняло решение об упразднении закрытого акционерного общества “Вайоц Дзор арспас”. Заместитель начальника Управления по управлению госимуществом при правительстве РА Ашот Маркосян отметил, что основным направлением деятельности ЗАО “Вайоц Дзор арспас” являлось предоставление коммунальных услуг населению, передает «Арменпресс».

“100% акций являющейся собственностью государства компании представлены на приватизацию одним аукционом в соответствии с решением правительства РА от 25 июля 2013 года. Приватизация не состоялась ввиду отсутствия покупателей”, - заявил Маркосян, добавив, что в 2014 году территория компании была выставлена на продажу с аукциона, однако также не была реализована.

В 2015 году, согласно установленному порядку, территория площадью 45,13 кв. м на третьем этаже здания была отчуждена. Компания не действует с 2005 года, она состоит из одного работника – директора.

Премьер-министр РА Карен Карапетян поручил начальнику Управления по управлению госимуществом при правительстве РА инвентаризировать госкомпании, работающие в убыток, и представить программу по их приватизации.