Марин Ле Пен в случае победы на выборах укрепит отношения Парижа с Лондоном

Лидер французской партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен решительно изменит курс по отношению к Великобритании в сторону развития всесторонних связей, если одержит победу на президентских выборах во Франции. Об этом заявила сама руководитель НФ в интервью газете Daily Telegraph.

"Все разговоры (в ЕС и во Франции) о наказании Соединенного Королевства (за выход из сообщества) станут неуместными", - приводит издание слова Ле Пен. Париж, по ее словам, будет стремиться к тесному союзу с Лондоном и предложит развивать отношения на новом фундаменте. И в этом случае именно Евросоюз окажется перед жизненно важным выбором - стать свободной федерацией национальных государств или же жертвой дезинтеграционных процессов, считает политик,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Какой смысл наказывать страну? - подчеркнула лидер НФ. - Это бессмысленно, если только не считать Евросоюз тюрьмой и ожидать наказания в случае побега (из ЕС)". "Я хочу восстановить наши испорченные отношения с Соединенным Королевством, - отметила Ле Пен. - Народ сам должен решать свою судьбу. Нельзя заставить страну сделать то, что противоречит ее интересам или демократическому процессу".







