Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил устранить препятствия к стимулированиию туризма и искусственные проблемы для туристов

16-го февраля состоялось очередное заседание правительства Армении под руководством премьер-министра Армении Карена Карапетяна. До начала обсуждения повестки заседания, премьер-министр Армении Карен Карапетян дал ряд поручений.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Правительство Армении инициировало осуществление программы «Чистая Армения». В начале заседания правительства Армении 16-го февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что для того, чтобы сделать нашу страну еще более привлекательной для туристов и инвесторов, мы должны обеспечить чистоту городов, сел, садов, дорог и пр. Именно этому послужит программа «Чистая Армения».

«Поручаю министру территориального управления и развития Армении в 3-месячный срок разработать и представить концепцию программы «Чистая Армения». Четкий план действий, график, а также ответственных лиц по каждому этапу программы «Чистая Армения»»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, он поручил представить концепцию программы «Чистая Армения» на обсуждение в общественных кругах, включив в процесс Министерство экологии и соответствующие общественные организации.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал поручения относительно въездных виз в Армению для иностранцев. В начале заседания правительства Армении 16-го февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что для того, чтобы устранить лишнюю волокиту, надо пересмотреть порядок оформления платы за въездные визы в Армению. «Для стимулирования туризма, избежания лишней волокиты, надо перевести заполнение анкеты и взымание платы за въездные визы в Армению в формы безналичного рассчета. Поручаю полоции Армении вместе с заинтересованными органами представить в недельный срок на утверждение в правительство Армении проект решения о внесении соответствующих изменений в порядок оформления платы за въездные визы в Армению»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, он поручил министру финансов Армении обсудить и представить предложения о взымании платы за въездные визы в Армению безналичным расчетом на КПП на границах Армении.

Премьер-мнистр Армении Карен Карапетян считает, что площади зданий, фактически занимаемых государственными организациями, не всегда соответствуют утвержденным нормативным требованиям, в некоторых случаях они не используются полностью, либо используются неэффективно.

«С этой целью я поручаю всем руководителям исполнительных органов при сотрудничестве с Управлением по управлению госимуществом при правительстве Армении в месячный срок изучить эффективность использования занятых площадей зданий и представить четкое единое предложение по оптимизации и обеспечению их наиболее целевого использования», - заявил премьер-министр в ходе заседания правительства Армении.