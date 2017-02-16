30 млн драмов предоставлено для задействования технического оборудования ЦИК РА

Правительство Армении предоставило 30 млн драмов Центральной избирательной комиссии РА. Как передает «Арменпресс», проект представил министр финансов РА Вардан Арамян.

“Сумма предоставляется на получение, складирование, укомплектовку на складских территориях, установление на соответствующих местных избирательных участках, выполнение работ по техническом обслуживанию на складской территории технического оборудования по проверке идентичности избирателей в ходе предстоящих 2 апреля выборов в Национальное собрание РА”, - заявил Арамян.