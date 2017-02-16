В МЧС Армении был получен сигнал о том, что на трассе Агавнатун-Эчмиадзин горит автомобиль. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет. Выяснилось, что пожар возник в начале села Агавнатун.

Пожар был изолирован в 02:23, потушен в 02:35. Полностью сгорел автомобиль марки «ВАЗ 21099».