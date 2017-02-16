Виген Саргсян и Карен Тамразян назначены членами совета попечителей Фонда по возмещению военнослужащим, павшим или получившим урон здоровью в ходе защиты Армении. Как передает «Арменпресс», министр-руководитель администрации правительства Армении Давид Арутюнян сказал, что назначения истекают из необходимости претворить в жизнь создание совета попечителей Фонда по возмещению военнослужащим, павшим или получившим урон здоровью в ходе защиты Армении, и по закону, правительство Армении назначает 3 членов совета из 9.

В случае смерти или инвалидности первой категории возмещение составит 10 млн драмов. В случае инвалидности второй категории возмещение составит 5 млн драмов. Затем последуют ежемесячные выплаты. В случае смерти или инвалидности первой категории для офицерского состава возмещение составит 300.000 драмов. В случае инвалидности второй категории для офицерского состава возмещение составит 200.000 драмов. Для младшего офицерского состава, соответственно, 250.000 драмов и 150.000 драмов. Для рядовых возмещение составит соответственно, 200.000 драмов и 100.000 драмов. Источники формирования фонда: с каждого работающего физлица поступит в уплату за марку по 1000 драмов, будут продаваться спецгособлигации, средства поступят от спецгрантов и пожертвований.