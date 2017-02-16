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Арсен Аршакян уволен с занимаемой должности по собственному желанию


Арсен Аршакян уволен с занимаемой им должности начальника управления службы спасателей МЧС Армении по собственному желанию. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказала пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян.

«Арсен Аршакян встал на учет в резерве кадров МЧС Армении для принятия решения о его дальнейшей службе»,- сказала пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян.

Нана Гндоян попросила СМИ не оскорблять память покойного министра ЧС Армении Армена Ерицяна, называя кадровые изменения «чисткой кадров Армена Ерицяна». 



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