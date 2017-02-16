Асад: Запад не имеет права выбирать будущее Сирии

Запад не имеет права определять будущее Сирии вместо сирийцев. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эфире французской радиостанцииEurope-1.

"Запад не может выбирать, что лучше для Сирии: я или (запрещенная в РФ террористическая группировка) "Исламское государство". Это могут сделать лишь граждане Сирии", - сказал Асад.

Асад заявил, что борьба с террористами в Сирии без поддержки России была бы гораздо сложнее.

"Поддержка России была необходима для ослабления террористов в Сирии. Без нее вести борьбу нам было бы гораздо сложнее", - заявил Асад,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.







