СМИ: Ким Чен Нама отравили за пять секунд

Предполагаемым убийцам Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура хватило пяти секунд, чтобы отравить его. Такую версию смерти брата лидера КНДР опубликовала в четверг газета New Straits Times.

Как пишет издание, согласно полученным данным с камер наблюдения в терминале вылета, две женщины долгое время следили за своим объектом, выбирая удобный момент, когда вокруг него будет малолюдно. Затем одна из женщин завела с ним разговор, в то время как другая, стоя позади него, отравила его. Вместе с тем пока до конца неизвестно, каким образом яд проник в тело Ким Чен Нама. После этого женщины покинули терминал и скрылись на такси,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вся операция была четко спланирована и проведена безупречно, если бы не камеры наблюдения, то нападавших вряд ли бы удалось установить", - приводит газета мнение представителя полиции.







