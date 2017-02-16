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Правительство РА утвердило: Выборы в Совет старейшин Еревана будут проведены 14 мая


Правительство Армении утвердило проект решения о назначении выборов в Совет старейшин Еревана на 14 мая 2017 года. По сообщению «Арменпресс», проект представил министр территориального управления и развития РА Давид Локян.

Принятие проекта решения правительства РА “О назначении очередных выборов в Совет старейшин Еревана” обусловлено обстоятельством истечения срока полномочий Совета старейшин, установленного ст. 16 закона РА “О местном самоуправлении в городе Ереван” и исходя из требования части 2 статьи 127 Избирательного кодекса РА”, - отмечается в обосновании проекта. 



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