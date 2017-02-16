Премьер-министр РА поручил представить предложения по наиболее оптимальному использованию территорий зданий

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что площади зданий, фактически занимаемых государственными организациями, не всегда соответствуют утвержденным нормативным требованиям, в некоторых случаях они не используются полностью, либо используются неэффективно, передает «Арменпресс».

“С этой целью я поручаю всем руководителям исполнительных органов при сотрудничестве с Управлением по управлению госимуществом при правительстве РА в месячный срок изучить эффективность использования занятых площадей зданий и представить четкое единое предложение по оптимизации и обеспечению их наиболее целевого использования”, - заявил премьер-министр в ходе заседания правительства РА.