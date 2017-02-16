Иностранцы смогут платить за въездные визы в Армению безналичным расчетом

Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал поручения относительно въездных виз в Армению для иностранцев. Как передает «Арменпресс», в начале заседания правительства Армении 16-го февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что для того, чтобы устранить лишнюю волокиту, надо пересмотреть порядок оформления платы за въездные визы в Армению. «Для стимулирования туризма, избежания лишней волокиты, надо перевести заполнение анкеты и взымание платы за въездные визы в Армению в формы безналичного расчета. Поручаю полиции Армении вместе с заинтересованными органами представить в недельный срок на утверждение в правительство Армении проект решения о внесении соответствующих изменений в порядок оформления платы за въездные визы в Армению»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, он поручил министру финансов Армении обсудить и представить предложения о взымании платы за въездные визы в Армению безналичным расчетом на КПП на границах Армении.