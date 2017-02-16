Правительство осуществит программу «Чистая Армения»

Правительство Армении инициировало осуществление программы «Чистая Армения». В начале заседания правительства Армении 16-го февраля премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что для того, чтобы сделать нашу страну еще более привлекательной для туристов и инвесторов, мы должны обеспечить чистоту городов, сел, садов, дорог и пр. Именно этому послужит программа «Чистая Армения».

«Поручаю министру территориального управления и развития Армении в 3-месячный срок разработать и представить концепцию программы «Чистая Армения». Четкий план действий, график, а также ответственных лиц по каждому этапу программы «Чистая Армения»»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Кроме того, он поручил представить концепцию программы «Чистая Армения» на обсуждение в общественных кругах, включив в процесс Министерство экологии и соответствующие общественные организации.