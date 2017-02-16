СМИ опубликовали ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

В сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий американской актрисы Мэрилин Монро. На них кинодива беременна от партнера по фильму "Давай займемся любовью" Ива Монтана. Об этом пишет Daily Mail.

В ноябре прошлого года серию снимков, которую автор кадров и близкая подруга Монро Фрида Халл назвала "беременными слайдами", продали на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Новым владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс, который поделился с изданием своим приобретением,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, но не теряла надежды стать матерью. Однако, до сих пор неизвестно, по какой причине кинодива потеряла малыша, которым беременна на опубликованных снимках.

Фотографии были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные" (The Misfits). На снимках секс-символу 20-го века 34 года.