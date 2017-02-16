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Малайзия передаст тело Ким Чен Нама КНДР


Власти Малайзии передадут тело скончавшегося в понедельник Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - северокорейской стороне. Об этом заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

"Тело будет передано посольству КНДР", - отметил Хамиди, подчеркнув, что передача тела будет осуществлена, как только будут проведены все необходимые процедуры. По словам вице-премьера Малайзии, вскрытие тела Ким Чен Нама уже было проведено, однако точная причина смерти "на данный момент не определена",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс,




 



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