Малайзия передаст тело Ким Чен Нама КНДР

Власти Малайзии передадут тело скончавшегося в понедельник Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - северокорейской стороне. Об этом заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

"Тело будет передано посольству КНДР", - отметил Хамиди, подчеркнув, что передача тела будет осуществлена, как только будут проведены все необходимые процедуры. По словам вице-премьера Малайзии, вскрытие тела Ким Чен Нама уже было проведено, однако точная причина смерти "на данный момент не определена",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс,







