В результате ДТП четверо граждан Ирана доставлены в больницу

В спасательной службе МЧС РА было получено сообщение о том, что на территории близ озера «Чайзам» в городе Капан Сюникской области Армении произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехал боевой расчет.

Как выяснилось, а 34-м километре автодороги Капан-Горис автомобиль марки «Hyundai Sahta fe», за рулем которого находился гражданин Ирана И. О.Махмуд, 1972 г.р., выехал за пределы проезжей части и скатился в сторону леса (с высоты примерно 60 м).

С помощью спасателей водитель автомобиля, а также трое пассажиров – также граждане Ирана, на машине “Скорой помощи” были доставлены в больницу города Капан.

Врачи оценили состояние здоровья водителя и одного из пострадавших пассажиров как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобиль.