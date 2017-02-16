СМИ: скончавшийся Ким Чен Нам опознан по отпечаткам пальцев

Имевшиеся у властей Южной Кореи образцы отпечатков пальцев Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, совпали с отпечатками человека, скончавшегося 13 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпура. Об этом сообщил южнокорейский кабельный телеканал "Чосон".

По его данным, власти Южной Кореи по просьбе Малайзии предоставили полиции образцы отпечатков пальцев Ким Чен Нама, которые имелись у сеульской разведки. Это позволило окончательно идентифицировать личность погибшего в аэропорту,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К настоящему времени в Малайзии задержаны уже двое подозреваемых в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама. По некоторым данным, полиция разыскивает еще несколько человек.