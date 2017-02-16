Ученые обнаружили неизвестное ранее эссе Черчилля о внеземной жизни

Американские ученые обнаружили ранее не публиковавшееся сочинение британского премьер-министра Уинстона Черчилля, посвященное существованию внеземной жизни, сообщает в среду издание Nature.

11-страничная рукопись хранилась в архиве музея Черчилля в Фултоне, куда она попала из частной коллекции. Судя по всему, работа была написана в 1939 году и предназначалась для публикации в газете, однако так никогда и не была напечатана,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В эссе под названием "Одиноки ли мы во Вселенной?" политик во многом предвосхищает взгляды современной астробиологии, пишет Nature. Он определяет способность "к размножению и приумножению" как главное свойство всего живого, пишет о принципиальном значении воды для зарождения жизни, а также описывает понятие, которое сейчас известно как "зона обитаемости" звезд.

Опираясь на принцип Коперника, Черчилль приходит к выводу, что Вселенная слишком велика, чтобы Земля оказалась уникальной.