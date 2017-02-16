Юра Мовсисян стал автором гола
Американский футбольный клуб «Реал Солт Лейк» провел очередную товарищескую встречу.
По сообщению «Арменпресс», готовясь к новому сезону, «Реал Солт Лейк» сыграл вничью (3:3) с клубом «Миннесота Юнайтед».
Бывший футболист Национальной сборной Армении Юра Мовсисян стал автором гола, удачно реализовав 11-метровый удар. Он был заменен на 75-й минуте матча.
Чемпионат США по футболу стартует 5 марта.
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