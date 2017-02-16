Американский футбольный клуб «Реал Солт Лейк» провел очередную товарищескую встречу.

По сообщению «Арменпресс», готовясь к новому сезону, «Реал Солт Лейк» сыграл вничью (3:3) с клубом «Миннесота Юнайтед».

Бывший футболист Национальной сборной Армении Юра Мовсисян стал автором гола, удачно реализовав 11-метровый удар. Он был заменен на 75-й минуте матча.

Чемпионат США по футболу стартует 5 марта.