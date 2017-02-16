СМИ: задержана вторая подозреваемая в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама

Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило в четверг малайзийское агентство BERNAMA.

Глава полиции страны Халид Абу Бакар отметил, что официальное заявление на этот счет будет сделано позднее. Других подробностей пока не приводится.

В среду полиция Малайзии задержала подозреваемую в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама незадолго до того, как женщина пыталась вылететь во Вьетнам. По некоторым данным, правоохранительные органы разыскивают еще несколько подозреваемых.

Вторая подозреваемая в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР планировала вылететь из Малайзии в Республику Корея. Об этом сообщил в четверг газетеThe Dong-a Ilbo информированный источник в южнокорейском правительстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По нашим данным, при задержании у нее был обнаружен билет на самолет до Сеула", - цитирует издание чиновника.

При этом агентствоKyodo News сообщило, что у подозреваемой обнаружен индонезийский паспорт.

По данным полиции, женщину удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения, в момент задержания она была одна. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, есть ли связь между ней и первой подозреваемой, которая была задержана в среду.





