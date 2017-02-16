В Ереване с 3 по 9 февраля появилось на свет 376 детей

В родильных домах Еревана в период с 3 по 9 февраля появилось на свет 376 детей - 186 мальчиков и 190 девочек.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в муниципальные амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения обратилось 36382 граждан.