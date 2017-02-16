WSJ узнала о намерении США создать коалицию против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с правительствами ряда арабских государств создание военного союза, направленного против Ирана. Об этом сообщает в среду, 15 февраля, The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники на Ближнем Востоке.

По данным издания, в коалицию могут войти Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и, позднее, ряд других государств. В соглашении будет содержаться положение о том, что нападение на одного из участников рассматривается как агрессия против всех остальных членов альянса (положение о взаимной обороне, аналогичное тому, что действует в НАТО — прим. «Ленты.ру»), сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

При этом США и Израиль, как утверждает WSJ, не будут участниками союза, однако Вашингтон готов предоставить ему оружие и разведывательную информацию. Тель-Авив также ограничится разведданными, речь о его вовлечении в возможную наземную операцию не идет.