Позиция Греции в вопросе Карабахского конфликта неизменна

Позиция Греции в вопросе урегулирования Карабахского конфликта неизменна. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью азербайджанскому информационному агентству АРА заявил посол Греции в Азербайджане Дмитриос Цоунгас, сообщив, что 10 февраля азербайджанские СМИ неверно перевели его слова.

“Греция поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в рамках международного права. В прошлый четверг во время моего выступления в союзе молодых дипломатов Азербайджана мой вопрос по поводу Нагорного Карабаха был неправильно переведен. Моя мысль не была отражена полностью”, - заявил он.

Посол заметил, что в своем выступлении он сказал, что Греция в рамках международного права полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ. “Я подчеркнул важность уважения международного права, поскольку на Кипре также сложилась подобная ситуация. Данный вопрос требует терпения”, - отметил Дмитриос Цоунгас.

Азербайджанские СМИ 10 февраля опубликовали слова посла Греции в Азербайджане Дмитриоса Цоунгаса о том, что якобы “Греция в вопросе Карабахского конфликта поддерживает позицию Азербайджана”.